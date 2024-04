Do pražských kanceláří se od záři vrátilo nejvíce lidí z evropských měst

Do pražských kanceláří se od loňského září do letošního února navrátilo nejvíce zaměstnanců ze všech hlavních evropských měst. Fyzická obsazenost kanceláří v Praze, tedy reálný počet zaměstnanců na pracovišti, činila v únoru 57 procent. To je ale stále méně než před obdobím pandemie koronaviru, kdy obsazenost činila 70 procent. Pražské kanceláře jsou tak nejobsazenější po Madridu, Londýnu a Paříži. Nejvíce lidí dochází do pražských kanceláří v úterý. Vyplývá to z analýzy dat realitně-poradenské společnosti Savills, které má ČTK k dispozici. Podle Savills stabilizace obsazenosti kanceláří na úrovni okolo 60 procent v celé Evropě naznačuje, že firmy i zaměstnanci nacházejí rovnováhu mezi prací v kanceláři a prací z domova V úterý jsou pražské kanceláře obsazeny ze 62 procent. Naopak nejméně lidí dochází do práce v pátek, kdy fyzická obsazenost nečiní ani polovinu.