Do ubytovacích zařízení v Česku se vracejí hosté, hlavně ze zahraničí

V hotelech, penzionech a kempech v Česku se v letošním prvním čtvrtletí ubytovalo 3,8 milionu turistů, což je meziročně o třetinu více. Přibyli hlavně zahraniční hosté, jejich počet meziročně stoupl téměř o 90 procent. Zvýšil se ale i počet domácích turistů. Turisté strávili za první tři měsíce v ubytovacích zařízeních necelých deset milionů nocí, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je to čtvrtinový nárůst. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). "Návštěvnost se po covidové krizi pozvolna zvyšovala, ale v porovnání s rokem 2019 nebyla ještě na stejné úrovni. Provozovatelům stále chyběla pětina zahraniční klientely, která do Česka před krizí jezdila," uvedl Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily kromě Prahy a Karlovarského kraje také kraj Královéhradecký a Liberecký. V těchto regionech, do kterých lidé jezdí především na hory, se meziročně snížila návštěvnost domácí klientely. Nejvíce hostů ze zahraničí přijelo stejně jako v minulosti z Německa, následují návštěvníci ze Slovenska a na třetím místě byli hosté z Polska.