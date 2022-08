Dodávky jižní větví ropovodu Družba se obnovily, do ČR ale ropa stále neteče

Ruská společnost Transněfť dnes obnovila dodávky jižní větví ropovodu Družba, ovšem do České republiky ropa stále neteče. Český zpracovatel ropy Unipetrol, jehož vlastníkem je polská společnost PKN Orlen, uvedl, že má dostatek zásob na několik dní. Česko nyní podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely s polskou stranou hledá řešení obnovení dodávek do ČR, které bude vhodné po právní i technické stránce.

Ukrajina tranzit ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za srpnový tranzit. Rusko sice peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu v důsledku protiruských sankcí vrátily zpět. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy pak Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Toto řešení se však podle slovenského přepravce ropy Transpetrol netýká dodávek do ČR. Na Slovensko již podle Transpetrolu ropa dorazila, v Maďarsku se podle Slovnaftu očekává ve čtvrtek.

V případě nutnosti má Česko k dispozici strategické rezervy na téměř 90 dnů. "Kromě toho bude v příštích měsících možné využít část volné kapacity ropovodu TAL, prostřednictvím kterého by bylo možné ropu do rafinérie v Litvínově během několika týdnů dopravit," dodal ministr. Transalpinským ropovodem (TAL) je do ČR přiváděna ropa z italského Terstu.