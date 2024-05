Dovoz ojetých aut do konce dubna klesl o více než 9 procent

Dovoz ojetých osobních aut od ledna do konce dubna meziročně klesl o 9,2 procenta na 47.144 vozů. Jejich průměrné stáří se snížilo o 0,6 roku na 10,4 roku. Podíl vozů starších deseti let klesl o 1,5 procentního bodu na 48,9 procenta. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců automobilů. Nejvíce dováženou ojetinou je i nadále domácí Škoda s 11.334 importovanými vozy za čtyři měsíce. Následuje Volkswagen s 9571 auty a třetí je Ford s dovozem 3182 vozů. Na dalších místech jsou německé prémiové značky BMW, Mercedes a Audi. Češi si letos rovněž dovezli 33 ojetých Ferrari, 20 Lamborghini, čtyři Rolls-Royce a deset vozů Aston Martin. Na tuzemských silnicích přibylo rovněž pět trabantů nebo dva vojenské jeepy Willys. Ojetiny na českém trhu podle generální ředitelky společnosti Aures Holdings Karolíny Topolové zlevňují, takže se dovozy starších a méně kvalitních ojetin kvůli vysokému kurzu eura nevyplácejí. "To je pro český autopark a jeho kvalitu zcela jistě příznivá zpráva a budeme doufat, že tyto okolnosti budou trvat i v dalším období,“ dodala.