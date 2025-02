Dovoz potravin a zvířat z J. Ameriky loni vzrostl o 348 milionů na 6,5 miliardy

Dovoz potravin a živých zvířat ze zemí Jižní Ameriky do ČR loni meziročně vzrostl téměř o 348 milionů korun na 6,55 miliardy korun, vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Potravinářská komora ČR dnes v tiskové zprávě upozornila, že Česko dováží stále více potravin ze třetích zemí, které ale nemusí splňovat stejné standardy jako v unijních zemích, například pokud jde o používání veterinárních léků či pesticidů. Dovoz potravin z jihoamerických států ze sdružení Mercosur by podle zemědělců mohla zvýšit připravovaná dohoda o volném obchodu mezi EU a státy Mercosur. O dohodě chtějí zemědělci jednat ve čtvrtek s premiérem Petrem Fialou (ODS). Na hodnotě dovozu potravin a živých zvířat ze zemí Jižní Ameriky do Česka měly loni od ledna do listopadu největší podíl ovoce a zelenina, hodnota dovozu činila 2,8 miliardy. Na druhém místě bylo maso a masné výrobky v hodnotě téměř 1,16 miliardy korun. Loni se oproti roku 2023 dovezlo z Jižní Ameriky více masa, masných výrobků nebo cukru, dovoz ovoce a zeleniny naopak mírně poklesl.