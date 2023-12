Dům v Hostouni byla smrtící past. V budově se skrývalo výbušné zařízení

Policisté a hasiči zasahovali ve čtvrtek v Hostouně původně kvůli 24letému studentovi, který měl podle SMS v plánu spáchat sebevraždu. Na místě však policisté nalezli tělo otce pohřešovaného studenta. Později zjistili, že muž byl zastřelen. V domě však záhy narazili na nástražný výbušný systém a plynové lahve. Novinkám to potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk.

Podle informací novinek se v domě měly nacházet také kanystry s benzínem a fén s časovačem. Zda bylo zařízení schopné vybouchnout budou policisté vyšetřovat v následujících dnech. Zasahujícím složkám se ho však včas podařilo zneškodnit.

Poté co mladík usmrtil svého otce a nastražil v domě smrtící past, vydal se do Prahy, kde spáchal masovou vraždu na Filozofické fakultě UK. Mezi jeho oběti zřejmě patří i mladý muž a jeho dvouměsíční dítě, kteří zemřeli po střelbě v Klánovickém lese. Vyplývá to z balistické zkoušky.