Identifikace obětí trvala celou noc. Střelec vraždil i v Klánovickém lese

Promítnutím videa ze zásahu proti střelci začala tisková konference policie. Do případu střelby na pražské Filosofické fakultě Univerzity Karlovy přinesla další podrobnosti. Střelec se také dostal mezi pět podezřelých, při řešení vraždy v Klánovickém lese, kde byl zavražděn otec a jeho dvouměsíční dcera.

Foto: Česká televize

Když policisté přijeli na místo zásahu, nebyla zrovna slyšet střelba, a jedinou informaci, kterou měli, byla od studentů, že se pachatel skrývá v horních patrech. Prostor na střechu nebyl úplně přehledný.

"Jak jsme se tam objevili, jak pachatel ucítil, že se kolem něj stahuje smyčka, tak zvolil obvyklý postup v těchto případech, a to je sebevražda," okomentoval video jeden z policistů. Celou noc pak probíhalo ztotožnění obětí, kterých bylo 14.

Ztotožňování obětí probíhalo celou noc

Foto: Česká televize

"Se ztotožňováním obětí probíhalo vyrozumívání rodinných příslušníků, a to v souladu s intervenční službou a ve spolupráci s policejním prezídiem. Z pohledu veřejnosti se mohlo zdát, že to bylo zdlouhavé. Ale já nemohu jako policista přijet za tatínkem nebo maminkou a říct neověřenou informaci. Opravdu jsme museli pečlivě ty oběti ztotožňovat. Někdo nám říká, vidíte přece občanský průkaz. Ale tak to není," uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.

Střelec zasáhl z ochozu budovy i tři lidi na ulici a zranil je. Prostřelil také jeden civilní vůz a jedno policejní auto. Pro sebevraždu zvolil zřejmě brokovnici. Matějček uvedl, že na místě činu viděl odložené plné zásobníky střeliva. Je přesvědčený o tom, že kdyby policie přijela později a včas nezahnala střelce do kouta, mohlo být krveprolití ještě mnohem větší. Pachatel byl studentem Filosofické fakulty, neměl žádný záznam v trestním rejstříku.

Foto: Česká televize

Na základě videí se lidé pozastavovali, proč mají studenti při východu budovy ruce vzhůru.

"Někoho může pozastavovat, že mají ruce nahoře, a jdou před námi, ale uvědomme se, že mezi nimi může být pachatel ozbrojený, a přineslo by to další oběti, kdyby začal střílet," dodal Petr Matějček. Šířily se totiž informace, že má střelec spolupachatele, což se nakonec neprokázalo.

Střelec patřil mezi podezřelé i v případě vraždy v Klánovicích

Podle Matějčka indicie směřují k tomu, že má pachatel na svědomí i dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese v Praze. Tady byl zastřelen otec a v kočárku jeho dvouletá dcerka. Lesy prohledávaly stovky policistů. Balistická expertiza později prokázala shodu zbraně z Klánovic se zbraní z domu střelce.

Petr Matějček, policejní ředitel krajského ředitelství hlavního města Prahy | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Útočník měl povolení celkem na osm zbraní, dvě z nich byly dlouhé zbraně. Šéf pražské mordparty Aleš Strach míní, že vrah neměl k činům jeden konkrétní důvod. Předpokládá kombinaci více motivů.

"Oslovili jsme krajské kriminálky s tím, že budeme potřebovat pomoc prověřit osoby, které jsme natipovali, a které jsme brali jako podezřelé. Můžu říct, že střelec byl jedním z nich. Bohužel nám chybělo pár dní, abychom předešli této tragické události, která se stala včera."

Policie také varuje před možností, že by tento čin mohl mít následovníka.

Foto: Telegram

"Kolem půl jedné bylo voláno na linku, že osoba si bere příklad z tohoto střelce, že bude střílet po lidech, a začal vyhrožovat. Nám se podařilo do ranních hodin tuto osobu ztotožnit. Byla nasazena zásahová jednotka. A ta osoba byla zajištěna," dodal ředitel pražské kriminálky Petr Matějček.

O motivaci útočníka se zatím mnoho neví. Objevila se neověřená zpráva, že se muž „inspiroval" podobným útokem, který se letos na začátku prosince stal v Rusku, a že o tom informoval na sociální síti Telegram. Policie pracuje s verzí, že je to fejk, i že to psal pachatel. Podle expertů je účet psán perfektní ruštinou, jako kdyby byl autorem rodilý mluvčí.

Pacienti už jsou po operacích

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Všichni zranění pacienti už jsou po zásadních operacích a jsou stabilizováni, řekl ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch. Z vyjádření mluvčích pražských nemocnic pro ČTK vyplývá, že celkově v souvislosti s tragickou událostí pečovaly o 27 raněných.

"Jako lékař samozřejmě soucítím, jako celý náš tým Záchranné služby Praha s pozůstalými, a vysoce ceníme profesionalitu zásahu pražské policie a všech složek z toho důvodu, že je to první zásah u takto velkého množství střelných poranění na území, za které zodpovídáme."

Podobným útokům, jaký se stal ve čtvrtek na filozofické fakultě, nelze podle expertů nikdy zcela stoprocentně předejít. Památku obětí střelby na filozofické fakultě uctili před Karolinem členové vlády.