Česko se zahalilo do černé, aby uctilo památku obětí čtvrtečního útoku v Praze

Foto: Luděk Peřina, Radio Prague International

Pouhý den před Vánočními svátky drží Česko státní smutek. Jedná se o úctu vůči obětem útoku, který se stal ve čtvrtek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mladý student připravil o život 14 lidí a pak si vzal i svůj život. Dalších několik desítek lidí zranil. Jedná se o nejtragičtější útok v historii České republiky.

Na památku obětem budou v sobotu celý den stažené všechny státní vlajky na půl žerdi. Tak by to mělo zůstat až do Štědrého dne. Premiér České republiky zároveň vyzval občany, aby drželi minutu ticha za oběti. V poledne se pak po celé zemi rozezněly všechny kostelní zvony.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Během dne proběhne po celé zemi množství mimořádných bohoslužeb a mší. V pražské Svatovítské katedrále odsloužil v 11 hodin zádušní mši i arcibiskup Jan Graubner. Mše se zúčastnil mimo jiné i prezident republiky Petr Pavel a předsedové obou komor parlamentu Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Miloš Vystrčil (ODS).

„Je třeba abychom odsoudili co se stalo, ale abychom se zároveň podívali dopředu,“ vzkázal na bohoslužbě arcibiskup Jan Graubner. V katedrále bylo poté položeno 14 bílých růží, jedna růže byla i pro vraha. Arcibiskup tím chtěl především vyjádřit víru, že láska musí vyhrát nad zlem a nenávistí.

Foto: Luděk Peřina, Radio Prague International

Další mše proběhly například také v Plzni. Další mše jsou plánovány na 15 a 16 hodinu v Brně, Hradci Králové, Ostravě a Olomouci.

Řada měst v Česku také ruší své adventní akce a nahrazuje je pietou. Velká část divadelních a jiných představení byla taktéž pro tento den zrušena. Minutou ticha uctily památku i obchody nebo e-shopy, kde se v poledne na minutu zcela zastavila obsluha.

Poslední příležitostí, při které byl vyhlášen státní smutek bylo náhlé úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery 3.února 2020. Předtím také den pohřbu Karla Gotta v říjnu 2019 a 21-23. prosince 2011 k uctění památky prezidenta Václava Havla.