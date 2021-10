EK: Kontrola střetu zájmů v ČR se zlepšuje, stoprocentní záruka zatím není

Systém kontroly střetu zájmů v Česku zaznamenal podstatná zlepšení, zatím však není zcela zaručeno, že bude bezproblémový. Při slyšení v Evropském parlamentu to dnes uvedl šéf generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku Marc Lemaitre, který s europoslanci řešil aktuální komunikaci Bruselu s českými úřady.

Komise v letos zveřejněné auditní zprávě dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, neboť dále ovládá holding Agrofert, který vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá a tvrdí, že tím vyhověl českému zákonu. Lemaitre dnes konstatoval, že se interpretace komise a českých úřadů liší, současná komunikace však podle něj ukazuje na české straně "hmatatelná zlepšení". Komise nehodlá vyplácet Agrofertu žádné dotace ze strukturálních fondů do doby, než Česko zcela zabezpečí unijní peníze proti střetu zájmů. České úřady se dosud proti výkladu Bruselu bránily a oznámily, že se kvůli neproplácení dotací holdingu obrátí na soud EU.