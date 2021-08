EK žádá ČR o lepší kontrolu střetu zájmů a varuje před možným pozastavením vyplácení dotací

Evropská komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém varuje před možným pozastavením proplácení dotací pro české firmy. Zjistil to server iROZHLAS.cz. Vysocí představitelé komise v šestistránkovém dokumentu požadují, aby Česko zlepšilo kontrolu střetu zájmů a poskytování dotací firmám ve svěřenských fondech. A přidávají výstrahu pro případ, že k nápravě nedojde. Evropská komise by podle dopisu mohla pozastavit proplácení jakýchkoli projektů, a to do doby, než by se tuzemské úřady s námitkami dostatečně vypořádaly.

Předmětem sporů mezi Prahou a Bruselem je v poslední době možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle unijních auditorů Babiš porušuje český zákon ke střetu zájmů kvůli holdingu Agrofert, který vložil do svěřenských fondů. Premiér to dlouhodobě odmítá.