Ministerstvo průmyslu nezavedlo opatření proti střetu zájmů, žádá EU o odklad

Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím nezavedlo požadovaná opatření ke kontrole střetu zájmů. Po českých úřadech to vyžaduje Evropská komise. Zjistil to server iRozhlas. Podle EU má Česko například vytvořit seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní nebo ovládají. Ministerstvo průmyslu mělo o přijatých opatřeních Evropskou komisi informovat do 8. září. Podle zjištění iRozhlasu to ale zatím nestihlo. „Na základě žádosti ministerstva průmyslu a obchodu jsme Evropskou komisi požádali o posun reakce o 60 dní,“ řekl Vilém Frček, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, které odpověď na dopis za všechny české úřady koordinuje. Evropská komise na konci srpna varovala, že pokud se systém nezlepší, může zastavit vyplácení dotací.

Zlepšení kontroly střetu zájmů Komise Česku nařídila po auditu, podle kterého holding Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neoprávněně čerpá evropské dotace. Babiš i Agrofert dál trvají na tom, že zákon neporušili.