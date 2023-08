Ekonomka: ČR jediná v EU ve výkonnosti ekonomiky nedosáhla předcovidových úrovní

Česko jako jediná země EU ještě ve výkonnosti ekonomiky nedosáhla předcovidových úrovní. Na českém exportním fóru, které v Praze pořádá Asociace exportérů, to řekla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Česko podle ní hledá nový model růstu - mělo by řešit především situaci na trhu práce, zajistit cenovou stabilitu a zkrotit veřejné finance. Evropská ekonomika má to nejhorší za sebou, její oživení ale bude křehké a pomalé, uvedla Horská. Připomněla horší výkon německé ekonomiky, která jako jediná v eurozóně bude letos zřejmě v recesi. Problémy německé ekonomiky mají podle ní stejné příznaky jako v ČR, tedy přebujelou byrokracii, dluhy vůči dopravní a energetické infrastruktuře, nízký objem investic do vědy a výzkumu, vysoké ceny energií či velký podíl automobilového průmyslu, který je cyklický.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je pozitivní zprávou pro české exportéry to, že česká koruna přestala posilovat. V horizontu následujících měsíců je podle něj pravděpodobnější scénář dalšího oslabení koruny. Mezi důvody patří například očekávaný avizovaný pokles úrokových sazeb České národní banky, zatímco Evropská centrální banka by sazby mohla spíše ještě zvýšit, dodal.