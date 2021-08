EPH přestane do roku 2030 používat uhlí pro elektřinu a teplo, výjimkou Německo

Energetický průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského přestane do roku 2030 ve všech zemích, kde působí, používat uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. Výjimkou bude Německo, kde bude firma postupovat v souladu se zákonem o ukončení využívání uhlí, na jejímž základě bude celonárodně ukončena výroba energie z uhlí nejpozději do roku 2038. ČTK to dnes řekl mluvčí EPH Daniel Častvaj.

V ČR se bude odklon od uhlí týkat elektrárny a teplárny v Opatovicích nad Labem na Pardubicku, Plzeňské teplárenské nebo firmy United Energy, která je provozovatelem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov. "Hnědouhelné teplárny v České republice budou do roku 2028/2029 postupně přestavěny na nízkoemisní zdroje tepla a elektřiny," uvedl dnes Častvaj.

Hnědé uhlí má spolu s jadernými zdroji největší podíl na výrobě elektřiny v ČR. Podle dat Energetického regulačního úřadu na jaderné elektrárny loni připadalo 37 procent výroby, na hnědouhelné zdroje pak 36 procent. Obnovitelné zdroje měly podíl na celkové výrobě elektřiny 13 procent, zemní plyn osm procent a černé uhlí dvě procenta.