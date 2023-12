Velká část domácností si v příštím roce za teplo připlatí až stovky korun měsíčně

Velká část tuzemských domácností v ČR, které jsou připojeny na centrální vytápění, si v příštím roce za teplo připlatí až stovky korun měsíčně. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. Zdražovat budou především uhelné teplárny, které zvýší ceny i o desítky procent. U plynových tepláren se ceny tepla změní spíš mírně, případně zůstanou stejné. I přesto bude teplo z uhlí nadále levnější, rozdíl se oproti letošnímu roku ale výrazně zmenší. Mírně by mělo zdražit také teplo z biokotelen, které využívají obnovitelné zdroje. Uhelné teplárny mají na dodávkách tepla do domácností a dalších subjektů s výjimkou průmyslu zhruba 50procentní podíl. U tepla z plynu je podíl kolem 30 procent a zbývajících 20 procent tvoří biomasa a ostatní zdroje.