Spotřebu elektřiny se podle institutu Europeum snižovat nedaří

Zatímco spotřeba plynu v Česku klesá, spotřebu elektřiny se domácnostem snižovat nedaří. Vyplývá to z dat institutu Europeum. Ve srovnání s pětiletým průměrem její spotřeba dokonce vzrostla.

Ministři vyzývali k šetření s elektřinou přímo v konkrétních hodinách. V průmyslu však spotřeba vzrostla vzhledem k pětiletému průměru téměř o desetinu. O procento stoupla i spotřeba domácností. Podle analytika Michala Hrubého je přitom důležité snižovat kromě plynu i spotřebu elektřiny.

"Na to, abychom si potom vyráběli dostatek elektřiny, často potřebujeme i plynovou elektrárnu, a když jsou ceny plynu moc vysoko, tak se to samozřejmě propíše i do cen elektřiny."

Část obcí by mohla mít problém energie zaplatit

Ilustrační foto: Lablascovegmenu, Flickr, CC BY 2.0

S platbami za energie by mohla mít problém v příštím roce i část obcí. Jak řekl předseda Svazu měst a obcí František Lukl, týká se to hlavně těch, které v minulosti investovaly a teď kvůli vysokým úrokovým sazbám splácí výrazně vyšší částky. Problémy taky mají města a obce, které nemají dostatečnou finanční rezervu. Lukl zároveň upozorňuje, že se některým starostům nepodařilo sjednat dodavatele energií na příští rok.

"Především v těch menších obcích si musíme uvědomit, že starosta je mnohdy neuvolněný pro výkon funkce, nemá tam aparát lidí jako je samozřejmé na magistrátě nebo velkém městě. Nemá tam ani právní zázemí. Má tam maximálně paní, která dělá účetnictví."

Některé obce proto omezují energetickou spotřebu, třeba neosvětlují kulturní památky, případně vypínají noční osvětlení.

Votovoltaiku začínají budovat i paneláky a cihlové domy

Ceny elektřiny motivují ke změnám i vlastníky bytů ve velkých panelových nebo cihlových domech. Zvažují fotovoltaiku na střechu nebo tepelná čerpadla. Jak napsal sever Seznam Zprávy, takový dům je například v Rožnově pod Radhoštěm.

Ilustrační foto: Maria Godfrida, Pixabay, CC0

Na střeše má 24 solárních panelů, dvě tepelná čerpadla a dva kondenzační plynové kotle. K alternativním zdrojům energie se rozhodli už před dvěma lety a investice je přišla na 2,7 milionu korun. Zdražení se jich tak týká v menší míře, než u lidí napojených na centrálního dodavatele tepla. Veškerou elektřinu vyrobenou solárními panely využijí v kotelně. V letních měsících se ohřívá voda pro celý panelák zadarmo.

Jak uvedl ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL), zájem o solární elektrárny se za dva roky zvýšil 2000krát. Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky, která od přelomu roku umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Elektřinu vyrobenou například fotovoltaickou elektrárnou tak bude možné rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti.