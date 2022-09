Příliš pozdě, příliš vysoko, komentovala opozice zastropování cen elektřiny a plynu

Premiér Petr Fiala | Foto: Úřad vlády ČR

To odpovídá zhruba stropu 200 euro bez DPH (4900 Kč) za megawatthodinu (MWh).

"Pokles záloh všichni pocítí už v listopadu. Připravujeme také řešení pro průmysl. Představíme ho ve středu po jednání se zástupci podnikatelských svazů a s ohledem na souběžně připravované evropské řešení," řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Schválené částky jsou zhruba na polovině aktuálních cen na trhu. Domácnosti s nízkými příjmy mohou současně využít další formy pomoci, zejména příspěvek na bydlení. Největší česká energetická společnost ČEZ předpokládá, že odběratelům s fixovanou cenou vyšší než vládou určený strop, cenu sníží. Zákazníci platící nižší cenu ji budou platit i nadále.

Silová cena elektřiny tvoří jen část ceny

Foto: Jernej Furman, Flickr, CC BY 2.0

Silová cena elektřiny je však jen část ceny. Spolu s distribucí by měl zákazník za elektřinu platit zhruba 7 až 9 korun za kWh. U plynu by strop měl být stanoven na 3 koruny za kWh, což odpovídá stropu zhruba 100 euro za MWh bez DPH. Za stejné ceny by měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Podle týdeníku Echo je to výraznou pomocí. Přesto i s vládními stropy budou účty českých rodin výrazně vyšší než v řadě jiných zemí EU. Kromě Francie a Slovenska mají levnější elektřinu i třeba Španělé nebo Portugalci.

Exministr Havlíček? Kdo fixoval cenu před rokem, zvedne se mu až trojnásobně

Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Podle opozice budou ceny energií pro lidi stále příliš vysoké, říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček:

"Před dvěma lety to byla koruna, a před rokem 2 koruny. Uvědomme si, že naprosto drtivá většina domácností kupuje za výrazně nižší cenu, protože to má různě fixováno z minulých let. Takže zjednodušeně řečeno, kdo si koupil elektřinu a měl ji fixovanou před dvěma lety, tak se mu zdraží šestinásobně. Kdo si ji koupil před rokem, tak se mu zdraží trojnásobně."

Vláda opět testuje, co lidé vydrží, podotkl exministr průmyslu Karel Havlíček. Podobně se vyjádřil předseda hnutí SPD Tomio Okramura. Podle něj přichází pomoc pozdě a je nedostatečná.

"Cenový strop 6 korun za kWh silové elektřiny je enormně vysoká částka, kterou lidé většinou nebudou schopni zaplatit. Z pohledu SPD je maximální únosná cena kolem tří korun včetně DPH."

Zastropování cen elektřinu a plynu včetně garance dodávek přivítal předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Nyní svaz hodnotí, zda je maximální výše ceny dostatečná. Počátkem září varoval, že města a obce v České republice budou muset kvůli cenám energií omezovat investice i běžný provoz, pokud vláda nepřijde s krizovým scénářem.

Domácnost s přímotopy ušetří až 111 tisíc, i tak bude cena vysoká

Ilustrační foto: Tim Reckmann, Flickr, CC BY 2.0

Průměrná domácnost by po zavedení cenového stropu měla v příštím roce za elektřinu zaplatit zhruba 18 tisíc korun. Bez zastropování by to mohlo být přes 38 tisíc, dodal ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Pokud by se cena energií nezastropovala, elektřina by příští rok stála odhadem asi 12 korun za kilowatthodinu.

"To je prostě cena, která měla potenciál způsobit reálnou chudobu širokých vrstev obyvatelstva. Pokud máme modelovou českou domácnost, ve které se elektřinou i topí, tak při tomto typu zastropování, ušetří taková domácnost 111 tisíc korun."

I tak bude cena za vytápění přímotopy vysoká. Stát na opatření dá maximálně 130 miliard korun. Úsporný tarif, který již dříve na pomoc domácnostem schválila vláda, bude letos v původní podobě. V příštím roce by mohla být pomoc po zastropování cen adresnější, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Ozývají se hlasy, aby Česko zakázalo vývoz elektřiny. Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) je ČR závislá například na dovozu ropy nebo plynu, protože tyto komodity skoro neprodukuje. "Nelze tedy zakázat vývoz elektřiny a přitom se spoléhat na to, že k nám okolní státy nechají proudit plyn a ropu," řekla Pekarová Adamová.