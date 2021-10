Summit EU cenu emisních povolenek nevyřešil. Bude se čekat na analýzu

Andrej Babiš | Foto: Olivier Hoslet, ČTK / AP Photo

Český premiér Andrej Babiš (ANO) se stal jedním z hlavních aktérů jednání o energetické krizi, když nejdříve zablokoval přijetí závěrů kvůli požadavku na regulaci trhu s emisními povolenkami (ETS).

Právě spekulace s povolenkami považuje Babiš za zásadní příčinu aktuálních problémů, zatímco Evropská komise označuje vliv tohoto faktoru pouze za okrajový ve srovnání s vysokými cenami plynu.

"Je pravda, že jsem blokoval Evropskou radu, blokoval jsem ji až do desáté hodiny... protože jsem přesvědčen, že Evropská komise nereaguje, adekvátně na rostoucí ceny energií," uvedl předseda vlády. "Nakonec jsem přistoupil na kompromis," popsal jednání.

Do závěrů se dostala výzva k prověření trhu s emisními povolenkami

Do závěrů se nakonec dostala výzva Evropské komisi, aby prověřila fungování trhu s emisními povolenkami. Babiš prosazoval, aby se unijní pravidla upravila a zamezilo se spekulacím s povolenkami. Výraznější zásahy do pravidel ale část států odmítá.



Přijatý text nezmiňuje spekulace s povolenkami ani neslibuje konkrétní opatření. Andrej Babiš přesto přijetí formulace prezentoval jako zásadní vývoj. Uznal nicméně, že bezprostředně k žádné změně pravidel nedojde a že se nyní bude čekat na analýzu, kterou by komise měla předložit do poloviny listopadu.

Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005. Odhad byl, že v roce 2030 bude stát jedna tuna CO2 30 až 40 eur. Ale už teď jsme na ceně 60 eur. Podle expertů k tomu přispěly ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu.

Fiala (ODS): Evropská rada nedospěla k žádnému řešení cen energií

Předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala v reakci dodal, že Evropská rada nedospěla k žádnému řešení rostoucích cen energií. O úspěchu, o kterém v pátek ráno hovořil premiér Andrej Babiš (ANO), podle něj nemůže být řeč.

Také Fiala si myslí, že u emisních povolenek bude třeba řešit jejich vysokou cenu. Tak, jako je Evropská komise uměle stahuje z trhu, když je jejich cena příliš nízká, tak by měla naopak povolenky na trh emitovat tehdy, když neudržitelně rostou. Jejich smyslem má byt motivace k postupnému přechodu k bezuhlíkové ekonomice, nikoli likvidace evropského průmyslu.

Po zhruba čtyřhodinové diskuzi schválili představitelé evropských států společný závěr, ve kterém vyzvali Evropskou komisi, aby připravila dlouhodobější opatření k zajištění dostupných cen energie a snížení závislosti na dovozu. A vybídli taky členské státy, aby krátkodobě vypomohli nejohoroženějším obyvatelům a firmám.

Energetický regulační úřad doporučuje neotálet s výběrem nového dodavatele

Česká vláda ve středu schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na celý nadcházející rok. Nyní platí sazba DPH 21 procent. Ke snížení DPH na nulu je potřeba souhlas Evropské komise.



Poté, co v Česku skončilo několik dodavatelů energií, se zhruba milion lidí dostal k tzv. dodavatelům poslední instance, kteří prodávají energie za aktuální ceny. Energetický regulační úřad (ERÚ) proto vyzval spotřebitele, aby neotáleli s výběrem nové smlouvy u vybraného dodavatele.

Klienti sice mohou zůstat u dodavatele poslední instance půl roku, ale jejich ceníky nejsou výhodné. Zatímco běžní dodavatelé zálohy rozpočítávají na celý rok, dodavatelé poslední instance se řídí očekávanou spotřebou na následující půlrok. Vzhledem k tomu, že půjde o zimní měsíce, je tato spotřeba o poznání vyšší především u domácností, které elektřinou nebo plynem vytápějí.