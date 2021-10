Zdražování energií má první oběť. Krach Bohemia Energy. Vláda řeší, jak zmírnit dopady

Jiří Gavor | Foto: ČT24

"Jednou z příčin krachu bylo, že Bohemia Energy s lidmi nasmlouvala nízké ceny, ale neměla to kryté nákupem. Potom musela nakoupit objem, se kterým nepočítala, ale už za současné burzovní ceny, které sice už naštěstí klesají, ale jsou mnohem vyšší než před rokem," řekl analytik Jiří Gavor.

Nejpozději od nového roku si lidé výrazně připlatí i za teplo. Teplárenské sdružení očekává největší zdražení za posledních 13 let. Výrobci a distributoři tepla zásobují v Česku teplem přes 1,1 milionu domácností, v nichž žijí tři miliony obyvatel. Dnes například Teplárny Brno oznámily zdražení o čtvrtinu.

Dodavatelé poslední instance nabídnou vyšší ceny

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Lidé o energie nepřijdou, přecházejí tzv. dodavatelům poslední instance, kterých je pět v závislosti na regionu. Pak mají půl roku na to, vybrat si nového dodavatele.

Před kancelářemi se začaly tvořit fronty. Následně se objevily výzvy, nic nedělejte, nikam nechoďte, nevolejte na přetížené linky, ozveme se vám dopisem.

Všichni dodavatelé uvádějí, že cena bude vyšší. Lidé se obávají, že pro ně může být nová cena neúnosná, a to zejména majitelé přímotopů, kterými vytápí celý dům.

Výpočet ceny bude kontrolovat Energetický regulační úřad

Ilustrační foto: Tim Reckmann, Flickr, CC BY 2.0

Například mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec uvedl, že se elektřina teď nakupuje dvakrát až třikrát dráž. Radí přežít dva měsíce, pak se situace uklidní a dodavatelé budou schopni nabídnout výhodnější ceník.

Energetický regulační úřad avizoval, že bude výpočet ceny pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady.

Institut dodavatele poslední instance nebyl v takovém rozsahu v Česku využit od krachu Moravia Energo v roce 2008. Podle analytika Jiřího Gavora se dá očekávat, že

během půl roku vyvinou iniciativu i obchodníci dodavatelů.

Ilustrační foto: Gundula Vogelová, Pixabay, CC0

Mohou například lidem nabídnout elektřinu s nulovou marží, případně za nižší cenu, než za kterou ji nakoupili. Lidé ale obecně musí s přechodem k novému dodavateli počítat se zdražením energií.

Premiér navrhuje nulovou sazbu DPH

Ukončením činnosti firmy Bohemia Energy se od úterý zabývá vláda. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) by měl v pondělí předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností.

Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Kabinet by jim měl odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Činit by to mělo téměř 1500 korun na domácnost na rok.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zároveň uvedl, že chce i snížit DPH na energie z 21 procent na nulu. Podle Babiše by tímto opatřením lidé nárůst cen elektřiny de facto nepocítili. Evropská komise úplné zrušení DPH na elektřinu nepodporuje.

Hospodářská komora: Situaci na trhu s energiemi by měl řešit krizový štáb

Hospodářská komora navrhuje okamžité zřízení krizového štábu. Měl by zmapovat veškeré legislativní nástroje v ČR i EU, které lze využít k řešení krizového stavu a nalézt řešení proti překotným cenovým výkyvům.

Vladimír Dlouhý | Foto: ČT24

Šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý dále řekl, že by se měl upravit povinný příspěvek na obnovitelné zdroje energie, na který v platbě za elektřinu přispívá každý odběratel. Příspěvek tvoří 13,5 procenta z ceny elektřiny a spadá do kategorie regulovaných položek ceny za elektřinu, tedy těch, o nichž rozhoduje Energetický regulační úřad. Obdobný model zavádí Německo.



Mezi zvažovanými opatřeními upozornil na stanovení stropu ceny emisní povolenky. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005.

Ilustrační foto: Gerd Altmann, Pixabay, CC0

Odhad Evropské komise byl, že cena povolenek bude v roce 2030 30 až 40 eur za tunu CO2. Za poslední rok se cena povolenek ale zhruba zdvojnásobila a je na ceně více než 60 eur. Přispěly k tomu podle expertů ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu.

Analytici: Zdražování energie a plynu zvýší inflaci až k šesti procentům

Zdražování elektřiny a plynu pravděpodobně zvýší inflaci. Může stoupat až k šesti procentům. Samotný krach Bohemia Energy by ale ceny energie neměl příliš ovlivnit, protože to nebyl primárně výrobce energie.



Jakub Seidler | Foto: ČT24

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler upozornil, že vývoj cen energií lze označit jako extrémní, a kromě tlaků na vyšší inflaci může citelně podkopat zotavování evropské ekonomiky po pandemii.

"Ceny energií mají váhu ve spotřebním koši necelých 10 procent a růst jejich cen o 10 procent tak zvýší celkovou inflaci o necelý jeden procentní bod," uvedl. Upozornil ale, že je to jen přímý dopad, který nebere v potaz, že řada firem bude muset vyšší náklady spojené s energiemi přenést na své zákazníky.