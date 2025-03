EU potřebuje mnohem jasnější kroky k posílení konkurenceschopnosti, řekl Kupka

Volby do Sněmovny by počátkem března vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta před koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 16,2 procenta a hnutím STAN s 12,9 procenta. Vyplynulo to z volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Spolu proti minulému týdnu oslabilo o 2,3 procentního bodu, podle STEM mohlo být důvodem i to, že se předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rozhodla nekandidovat ve volbách.

Do dolní komory by se podle modelu dostalo ještě SPD, Piráti, Stačilo! a nově i Motoristé sobě. Pod pětiprocentní hranicí by skončili Svobodní, Přísaha a sociální demokraté. ANO se na prvním místě drží nějakou dobu, nicméně v porovnání s výsledky z minulého týdne mírně oslabilo, před týdnem mělo podporu 34,7 procenta. Naopak STAN podle analytiků STEM na úkor koalice Spolu posílil, od minulého týdne si připsal 1,5 bodu.

Podpora hnutí SPD, které by ve volbách skončilo čtvrté, se udržela na 8,1 procenta. Piráti by nyní získali 6,8 procenta hlasů, zhruba o bod víc než před týdnem. Stačilo! by vyšlo z voleb stejně jako před týdnem se ziskem 5,7 procenta hlasů. S nejtěsnějším možným výsledkem by se dostali do Sněmovny i Motoristé, kteří si proti minulému týdnu polepšili o půl bodu na pět procent.