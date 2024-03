Europoslanci schválili emisní normu, emisní limity už nejsou tak přísné

Europoslanci dnes schválili novou emisní normu Euro 7. Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec pro zavedení normy; mimo jiné i české automobilky tedy budou mít více času připravit se na nová pravidla. Nařízení nově zavádí opatření zaměřená na snížení emisí z pneumatik a brzd a na zvýšení životnosti baterií. Cílem je podpořit přechod Evropské unie k emisně čisté mobilitě a zlepšit kvalitu ovzduší. Pro normu hlasovalo 297 europoslanců, proti jich bylo 190 a 37 se zdrželo. Aby předpis začal platit, musí ho ještě formálně schválit Rada EU složená z členských států.

"Boj to byl až do konce," řekl o hlasování český europoslanec Alexandr Vondra (ODS), vystupující v EP jako zpravodaj normy. "Ještě v posledních vteřinách jsem křičel na Poláky, aby nehlasovali proti, a na některé Italy," řekl českým novinářům. Ohrožení domluvené většiny vysvětlil tím, že se blíží červnové volby do EP, a proto některým zákonodárcům už nejde o podstatu věci, ale o to, kdo vyšle razantnější vzkaz voličům o svém odporu vůči všem nepopulárním "zeleným" nařízením z Bruselu.

V rozpravě proti přijetí "okleštěné" normy vystupovali hlavně zástupci klubů socialistů, Zelených a levice. V hlasování Vondrul podpořilo 12 zástupců Česka, proti hlasovali tři poslanci za ANO a jedna za KSČM, zatímco tři Piráti se zdrželi.