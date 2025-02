Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou bezpečnost, uvedl Fiala

Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou bezpečnost. Uvedl to premiér Petr Fiala po pondělním neformálním jednání unijních prezidentů a premiérů v Bruselu. "Navýšení obranných výdajů je téměř nutností. Musíme podpořit evropský obranný průmysl, který je v ČR velmi silný. To odpovídá nejen našim bezpečnostním zájmům, ale i zájmům ekonomickým," uvedl Fiala. Zvýšené investice do obrany podle něj pomáhají posilovat konkurenceschopnost EU, vytvářet pracovní místa a podporují ekonomiku.

"Je třeba zároveň snížit byrokracii, zjednodušit společné nákupy a u armádních akvizic posílit koordinaci napříč Evropou," dodal premiér. Vůdci EU se rovněž během pracovního oběda setkali s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a během pracovní večeře s předsedou britské vlády Keirem Starmerem. Rutte při příchodu na neformální jednání v paláci Egmont uvedl, že nový cíl výdajů na obranu zemí Severoatlantické aliance bude podle něj podstatně vyšší, než jsou nynější dvě procenta HDP.

Členové Evropské rady podle českého Úřadu vlády uvítali přípravu takzvané Bílé knihy o budoucnosti evropské obrany, kterou má Evropská komise vydat v březnu. Kniha má formulovat nový přístup EU k obraně a její součástí má být otázka financování obrany a bezpečnosti. Vůdci EU se dále věnovali také mimo jiné vztahům se Spojenými státy, a to s ohledem na změnu americké administrativy, kterou od ledna vede staronový prezident Donald Trump.