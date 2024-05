Evropští státníci přislíbili na schůzce v Praze další pomoc Ukrajině

Lídři pěti zemí Evropské unie ve společném prohlášení potvrdili v Praze závazek pokračovat ve vojenské podpoře Ukrajiny, která vede boj proti ruské agresi. Odpovědnost posílit obranyschopnost Ukrajiny je nyní na Západu, řekl před pracovní večeří některých evropských státníků v Praze polský prezident Andrzej Duda. Podle Dudy i dánské premiérky Mette Frederiksenové by mohly situaci na frontě změnit dodávky z české muniční iniciativy. Vybrané peníze by měly stačit na půl milionu kusů dělostřelecké munice do konce roku, řekla Frederiksenová. Lotyšská premiérka Evika Siliňová na iniciativu přislíbila deset milionů eur (246 milionů korun).

Premiér Fiala před setkáním v Kramářově vile řekl, že do české muniční iniciativy už přispělo 15 zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun). První desítky tisíc kusů munice ráže 155 mm dorazí na Ukrajinu v červnu, doplnil premiér. Země podle něj může čekat první zásilku v příštích dnech. Podle Frederiksenové dosud vybrané peníze stačí na půl milionu kusů munice do konce roku. "Může to změnit situaci na bojišti," řekla.

Nizozemský premiér vlády Mark Rutte pak přislíbil k posílení protivzdušné obrany Ukrajiny poskytnout klíčové komponenty. "Doufáme, že na Ukrajinu bude dodán alespoň jeden systém Patriot co nejdříve," řekl. Stejné přání vyslovil i ukrajinský premiér Denys Šmyhal, který přítomným politikům poděkoval za vedoucí roli jejich zemí v podpoře Ukrajiny. Šmyhal doufá v to, že Ukrajina v létě dostane také první letouny F-16.