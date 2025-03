Expertka: Pro zpřístupnění vzdělání na SŠ cizincům je potřeba jazyková podpora

Pro zpřístupnění středoškolského vzdělání cizincům je potřeba jazyková podpora před vstupem na střední školu, podpora rozvoje odborného jazyka ve studijních oborech, ale i příprava a podpora učitelů, aby s těmito dětmi uměli pracovat. Na konferenci Přístupnost středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to řekla Martina Škrdlantová z obecně prospěšné společnosti META. Potřeba je podle ní i proměna přijímací zkoušky na střední školu. Cizinců ve věku 15 až 19 let podle ní žije v ČR zhruba 68.000. Podle dat ministerstva školství bylo k 30. září 2024 v českých středních školách mezi žáky asi 21.230 cizinců, tvořili asi 4,2 procenta středoškoláků. Pro studium na SŠ podle ní potřebují ovládat jazyk na mnohem vyšší úrovni, než je základní komunikační. K rozvoji odborné úrovně jazyka je podle ní potřeba pět až deset let. "V našem vzdělávacím systému úplně chybí mezistupeň mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem s nulovou nebo minimální znalostí jazyka takovou intenzivní výuku češtiny, která by jim pomohla se v co nejkratší možné době s jazykovým hendikepem vyrovnat," řekla Škrdlantová. Další překážkou je podle ní jednotná přijímací zkouška. Není podle ní spravedlivá k dětem ze sociálně slabších rodin, jelikož nepocházejí z podnětného prostředí, zároveň jejich rodiče nemají peníze na placené přípravné kurzy. Na to poukazují odborníci dlouhodobě.