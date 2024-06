Falešní prodejci připravili 163 lidí o 1,5 milionu korun, policie je zadržela

Policie odhalila na Náchodsku šestičlennou skupinu falešných internetových prodejců, kteří připravili celkem 163 lidí o více než 1,5 milionu korun. Lidem nabízeli na webových portálech a sociálních sítích značkovou obuv a telefony za velmi nízké ceny. Klienti ale po zaplacení žádné zboží nedostali.

Skupina tří mužů a tří žen ve věku od 19 do 26 let podle vyšetřovatelů působila v České republice více než rok. Kvůli podvodům dokonce vytvořila důvěryhodné a zabezpečené webové stránky. Když zájemci o zboží odeslali platbu, prodávající kontakt ukončil a už se neozval. Peníze získané od lidí pak pachatelé přes takzvané legalizátory převáděli na své účty. Organizátorovi skupiny hrozí trest odnětí svobody až na osm let, zbylým členům pak mezi jedním a pěti lety ve vězení.