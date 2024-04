Prodal Eiffelovku a napálil i Al Caponeho. Chystá se film o nejslavnějším českém podvodníkovi

Stránka z Philadelphia Newspaper z roku 1935. Viktor Lustig je na fotografii uprostřed. | Foto: Wikimedia Commons, public domain

Natáčet se bude v Praze, Paříži a pravděpodobně i ve Spojených státech. Režie se ujal francouzský režisér, scenárista a producent Jérome Cornuau, známý například filmem Tygrova brigáda s Diane Krugerovou v hlavní roli.

„Celý projekt dává dohromady česká produkce, ke které jsme získali zahraniční partnery. Není to typ projektu, kdy přijede někdo ze zahraničí a jde s Čechy točit svůj příběh. Sami jsme sehnali scenáristu a režiséra Cornuaua, já jsem dal dohromady celý námět příběhu a pak jsme se nad tím s režisérem setkali a pracovali asi dva roky na scénáři. Nyní připravujeme samotné natáčení, sháníme financování v zahraničí i v České republice. Ideálně bychom chtěli film roztočit příští rok," řekl za společnost Europeana production David Blümel.

David Blümel | Foto: Česká televize

Rozpočet filmu bude podle něj na úrovni velkého evropského filmu. „Jedná se o dobový výpravný film, velmi náročný na financování, který nelze realizovat bez zahraničních partnerů,“ uvedl Blümel. „Jsme nyní ve fázi, kdy řešíme herce, komunikujeme s několika agenty. Rozhodně bych chtěl, aby tam výraznou postavu bratra Viktora ztvárnil český nebo slovenský herec. Nějaké tipy už jsou,“ dodal.

Příběh muže, který během svého života vystupoval pod čtyřiadvaceti falešnými identitami, diváky zavede nejen do Alcatrazu, nejpřísnějšího vězení těch dob, ale přes pařížské podsvětí i do luxusních salonů nasáknutých atmosférou bouřlivých 20. let 20. století.

Fascinující příběh

Viktor Lustig se narodil 4. ledna 1890 v Hostinném v Čechách a brzy se vydal do ciziny, kde se živil různými podvody. Byl charismatický, nenucený a mluvil plynně několika jazyky. Jeho nejznámějším kouskem se stal bezesporu prodej Eiffelovy věže obchodníkům s kovovým odpadem v roce 1925.

Eiffelova věž | Foto: Hana Slavická, Radio Prague International

Věž nebyla v dobrém technickém stavu a tak se obchodníci ani moc nedivili, když jim Lustig v luxusním hotelu, kam je pozval na falešnou vládní pozvánku na důvěrnou schůzku, aby prodiskutovali možný obchod. V přestrojení za zástupce ředitele ministerstva pošty a telegrafů jim tam oznámil ‚tajnou zprávu‘, že město nemá prostředky na péči o věž, která tak bude rozebrána a zlikvidována. Nakonec ji prodal André Poissonovi. A to tak, že mu slíbil, že za úplatek 50 tisíc franků zařídí, že zakázku dostane on, a za 200 tisíc mu ji pak jménem ministerstva formálně odprodá k demolici. Poisson ze studu případ nenahlásil. A tak se Lustig pokusil prodat věž ještě jednou, to mu ale nevyšlo, a před policii utekl do Ameriky.

Věděl, že tam může pokračovat ve svých podvodech, protože ještě před „prodejem“ Eiffelovy věže prodal Američanům „kouzelnou skříňku“, která tiskla stodolarové bankovky. Dokonce se mu podařilo podvést největšího mafiánského bossa všech dob Al Caponeho, který mu dal peníze na investice.

Mario Kassar | Foto: Česká televize

Osudným se Lustigovi nakonec stalo padělání bankovek. Byl zatčen FBI a dostal 15 let vězení v Alcatrazu. Den před soudem se mu sice povedlo uprchnout z vazby, avšak byl znovu chycen. V Alcatrazu si odseděl 11 let, dostal zápal plic a 11. března 1947 zemřel.

„Fascinující příběh Viktora Lustiga mě očaroval v okamžiku, kdy mě s ním David Blümel oslovil. Film má podle mě potenciál oslovit široké publikum po celém světě, protože právě v tomto období tento typ filmů potřebujeme. Žádné sci-fi, žádné velké speciální efekty, ale silný příběh s garantovaným úspěchem,“ konstatoval americký koproducent chystaného filmu Mario Kassar.