"Statečné srdce o českém hrdinovi", říká o filmu Jan Žižka jeho producent a režisér Petr Jákl

Vypráví o mládí husitského vojevůdce, který byl známý svou novátorskou taktikou. Film napsal, režíroval a produkoval Petr Jákl, bývalý český reprezentant v judu a kaskadér.

Petr Jákl s Benem Fosterem, představitelem Jana Žižky | Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

Proč si myslíte, že si postava Jana Žižky film zaslouží?

„Když jsem byl malý, věděl jsem o Janu Žižkovi samozřejmě ze školy, ale v té době pro mě nebyl tak zajímavou osobností. Byl jsem spíš na Vikingy, nebo Statečné srdce. Nápad natočit film o Janu Žižkovi přišel asi před 11 lety. Říkal jsem si, že by bylo skvělé udělat film jako Statečné srdce o českém hrdinovi, protože si to zaslouží. Jsem velký český patriot a chtěl jsem všem ukázat, jakou máme skvělou historii, jak krásné jsou naše hrady a krajiny. Ve filmu například ukazujeme Karlův most z 15. století."

Žoldák, který se snaží najít smysl života

Co jste si zjišťoval o Žižkovi a jeho období? Film se odehrává v roce 1402, takže by mu bylo asi 42 let, ne?

„Záleží na tom, kdy se narodil. Mohla to být 60. léta 13. století, ale to nikdo neví. V každém případě by mu v době, kdy se tento film odehrává, pravděpodobně bylo něco přes 30 nebo 40 let. Chtěl jsem udělat něco jiného, ​​protože šedesátiletého Žižku známe a před více než 60 lety byl o Žižkovi natočen film Otakara Vávry. Vybral jsem si proto mladšího Žižku v době, kdy Jan Hus začal kázat v Betlémské kapli v Praze.

Příběh, který jsem si vybral, byl o žoldákovi, o někom, kdo se snaží najít svůj smysl života. Chtěl jsem ukázat, jak se tehdy sedláci cítili a jaká byla politika, protože to bylo velmi podobné dnešní době, kdy politici jeden den proti sobě bojují, druhý den spolupracují a nikdo vlastně neví, co je na tom pravdy. To se mi moc líbilo. Film je o boji za svobodu, za spravedlnost. A na konci je velká naděje.

Film nebylo možné kvůli pandemii distribuovat, takže přichází o dva roky později, než bylo původně plánováno. Ale teď mám pocit, že datum vydání je vlastně správné, kvůli válce na Ukrajině a všemu, co se stalo. Právě teď je mnohem lepší čas film promítnout. V zásadě si myslím, že by si lidé měli pamatovat, že tyto věci se dějí neustále. Stalo se to před 60 lety, děje se to nyní blízko nás a bohužel se to pravděpodobně bude dít i v budoucnu, protože lidé jsou takoví."

Natáčení v Česku šetřilo rozpočet

Poprvé jste mluvil o Janu Žižkovi už v roce 2013. Ve skutečnosti byl natočený o pět let později. Jak jste se k tomuto filmu dostali a proč to trvalo tak dlouho?

Petr Jákl | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

„Na začátku jsme uvažovali o české inscenaci v českém jazyce. Rozpočet se ale pohyboval kolem 90 milionů korun, což bylo na český trh opravdu hodně a peníze bychom nedostali zpět, ani kdyby byl film úspěšný. Chci točit filmy, které jsou úspěšné i z obchodního hlediska, protože chci znovu pracovat s investory. To je důvod, proč pracuji na dalších amerických filmech jako producent, protože mi lidé věří. Investují peníze do těch filmů se mnou, protože vědí, že to bude dobrý byznys."

V jednom rozhovoru jste řekl, že v Hollywoodu zjistili, že skutečně děláte to, co jste slíbil.

"Ano. To je velký rozdíl. Tam mnoho lidí jen mluví. Je to zvyk. Když jsem tam byl a vracel se domů po každé párty, byl jsem nadšený ze všech projektů, které lidé slibovali, a nic se nestalo.

Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

Takže rozpočet byl kolem 90 milionů korun. Pak jsem se rozhodl, že to chci všem ukázat, takže to budeme muset udělat v angličtině a rozpočet se vyšplhal na 300 milionů korun. Jakmile jsme získali jména jako Michael Caine, Ben Foster nebo Til Schweiger, rozhodli jsme se to udělat ještě větší. Zvedl se opět o dalších 150 milionů. Nyní je to tedy 450 milionů korun, což je asi 20 milionů dolarů. Směnný kurz neustále stoupá a klesá, takže se pohybuje kolem hranice 20 milionů."

Máte hvězdné obsazení, kolik z těch peněz jste byli schopni dát do samotného natáčení?

„Myslím, že to byla většina peněz, asi dvě třetiny. Je to vidět na produkční hodnotě filmu na plátně. Také tím, že jsme tento film natáčeli tady, v místech jako je Praha nebo jižní a střední Čechy, kde jsou krásné zámky a příroda, mohli jsme ho natočit za takové peníze. Kdybychom točili někde jinde, bylo by to spíš 80 milionů dolarů. Natočit to tady byla obrovská výhoda. Také tady všechny známe, všichni se snažili pomoct a podpořit film. To mělo pozitivní vliv na rozpočet.

Ben Foster a Michael Caine | Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

Nicméně některé dny jsem měl pocit, že potřebujeme mnohem větší rozpočet, protože jsem si nemohl dovolit některé věci, které jsem ve filmu chtěl, a musel bych je udělat jinak. Nemohu však říci, že to bylo pro film horší, protože jsme využili výhod, které se nabízely, a vytvořili nové věci. Například Jan Žižka byl jedním z největších taktických inovátorů, a proto jsem řekl, že bychom měli použít nějakou jeho taktiku. Takže jsme použili kouř. Zapálili seno a vojáci bojovali v kouři, schovaní za ním. Pro film to bylo krásné. Takové věci jsem mohl vytvořit jen proto, že jsme měli dost peněz na zkoušky."

Žižka je v podstatě tvůrcem prvního tanku

Představujete Žižkovu slavnou vozovou hradbu?

"Ano. Vozovou hradbu používali v husitských válkách, asi 18 let po událostech ve filmu, a tak jsem se rozhodl vytvořit ‚začátek' této taktiky, jak na to Žižka přišel. Přemýšlel jsem o tom a díval se na všechny zdroje, které o něm z té doby máme, alespoň na většinu z nich. On je v podstatě tvůrcem prvního tanku. Později také používali ve vozech zbraně, takže to bylo jako skutečný tank."

Na YouTube jsem viděl, že váš filmový trailer byl rozebrán kvůli historické přesnosti, pokud jde o brnění a zbraně, které postavy mají. A recenzent nevypadal spokojeně. Snažil jste se zaměřit i na reálné brnění a oblečení? Proč si myslíte, že filmaři ve svých filmech nezaměstnávají více lidí, kteří mají hluboké znalosti o daném období?

„Ano, rozhodně jsem o tom přemýšlel. Mluvil jsem s mnoha z nich. Pracoval jsem s historiky. Použil jsem Jaroslava Čechuru, který je tady asi jeden z nejlepších historiků. Po zhlédnutí filmu mi řekl: ‚Ano, věci se mohly stát tak, jak jsou ve filmu ukázány.' To bylo pro mě nejdůležitější.

Til Schweiger | Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

Pokud jde o souboje, chtěl jsem, aby byly velmi skutečné. To, co vidíte v jiných filmech, obvykle není příliš skutečné. Mají na sobě plnou zbroj, helmy a jsou připraveni bojovat. Nebylo to vždy tak. Zejména žoldáci neměli složité helmy a brnění, protože všechno bylo velmi drahé. Žoldáci také používali různé nesouvisející kusy brnění, protože jakmile někoho zabili, vyberou si, co chtějí ukrást, a pak to buď prodali, nebo použili.

Ve filmu máme žoldáky ze všech částí Evropy, ať už je to Dánsko, Británie, Německo nebo Itálie. Najal jsem herce z těchto zemí a používáme jejich dobové zbraně z celého kontinentu. Chtěl jsem to umístit do světa žoldáků."

Řekni mi přesně, co chceš, řekl Michael Caine. Šel a udělal to

Jaký byl Michael Caine při natáčení filmu? Slyšel jsem, že neustále vtipkuje.

Petr Jákl s Michelem Cainem | Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

„Ano, je velmi vtipný. Ze všeho si dělá legraci, ale zároveň je velmi profesionální. Když Michael souhlasil, že bude hrát ve filmu, říkal jsem si: ‚Bože, jak budu režírovat někoho, kdo má dva Oscary, mnohem více nominací a další ceny!' Ale pak jsme se potkali a já jsem začal Michaelovi vyprávět o filmu. On řekl: ‚Řekni mi přesně, co chceš.' Řekl jsem mu to. On to udělal a potom se mě zeptal: ‚Chceš ještě něco?' Řekl jsem: ‚Ano, mohl bys udělat tohle?' A on to udělal. Bylo neuvěřitelné potěšení s ním pracovat. Je skromný. Byla to také zábava. Samozřejmě, v té době mu bylo 84 let. Teď je mu 88. Byl plný energie, ale den se musel naplánovat podle něj. Ráno jsem s ním dělal nejdůležitější scény, a pokud to nebylo nutné, večer jsem s ním netočil. Byl to krásný zážitek."

Michael Caine | Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

Ben Foster, herec, který hraje Jana Žižku, se své roli zjevně hodně věnoval. Slyšel jsem, že jste uvedl příklad, že s vámi dvě hodiny mluvil o tom, jak přesně bude scéna fungovat?

Ben Foster | Foto: © J.B.J. Film

„Ano, diskutovali jsme, vymazávali nepotřebné věci, jako jsou části dialogu. Je skvělý herec, a nemusí říkat všechno. Stačí se na něj podívat a pochopíte, což je perfektní. Ale pro mě to byla nová zkušenost. Musel jsem s ním pracovat jinak, než s kýmkoli jiným. Chtěl o všem diskutovat. Na druhou stranu měl skvělé nápady a pro tuto roli byl perfektní. Hledal jsem tedy způsob, jak z této spolupráce udělat co největší radost oběma. A bylo to perfektní. Nakonec jsme našli cestu a byla to velmi zajímavá zkušenost."

Ve vašem filmu si zahráli přední čeští i zahraniční sportovci. I vy jste byl svého času judista a dokonce jste reprezentoval Česko na olympiádě.

Lukáš Krpálek | Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

"Ano, pocházím ze sportovního prostředí. Ve filmu mám tři zlaté olympijské medailisty. Je to judista Lukáš Krpálek, pětibojař David Svoboda a desetibojař Roman Šebrle. Je tu i boxer Rudolf Kraj, který získal stříbro na olympiádě v Sydney, kde jsem závodil. Pak je tu také Marek Švec, zápasník s bronzovou medailí. Jsem rád obklopen sportovci, protože jsou spravedliví."

Jak jste již řekl, film se zaměřuje na mladého Jana Žižku. Mohlo by být pokračování?

„Pokud bude pokračování, bude to beze mě. Mám pocit, že vše, co jsem chtěl o Janu Žižkovi říct, je ve filmu. Také mám pocit, že některé filmy by neměly mít pokračování."

Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

Je to film o boji za svobodu, ale také o lásce

Řekl jste, že chcete natočit film, který by mohl vidět celý svět, a něco, co je trochu jako Statečné srdce. Proto ten velký rozpočet a hvězdné obsazení. Co byste si přál, aby si zahraniční diváci z vašeho filmu odnesli?

Foto: Bioscop

„Vždycky jsem chtěl natočit takový film. Propagovat Česko ve světě, aby lidé mohli říkat: ‚Hej! To je český hrdina! Praha je krásná, pojďme tam!' Vždycky jsem byl patriot. Myslím, že tento film je o lidech bojujících za svobodu, ale také o lásce. Když se dívám na filmy, musím potom něco cítit. Chci, aby filmy byly emotivní, a proto jsem věnoval pozornost příběhu Jana Žižky a Catherine. Není to typický milostný příběh. Ale to, co je pro mě ve filmu nejdůležitější, je poselství naděje. A na konci je velká naděje. Věřím, že v našich životech je vždy naděje, i když se dějí špatné věci. Musíme být pozitivní. Takže zůstaňme pozitivní a všechno bude mnohem lepší."

Foto: © J.B.J. Film

Myslíte si, že existuje ještě nějaká česká historická postava, která by si zasloužila svůj vlastní filmový trhák?

„Je mnoho postav, které obdivuji, ale stále jsem nebyl schopen najít způsob, jak o nich natočit film. Musíte najít důvod, proč chcete lidem vyprávět jejich příběh. To je pro mě vždy nejtěžší, protože některé z těch lidí a jejich příběh miluji, ale pak si říkám: Proč by to lidé měli vidět?' Jaký je důvod? A jaké je poselství? Vždycky potřebuji nějaké poselství a existuje mnoho krásných příběhů, ale nenašel jsem k nim klíč. Takže je budu muset hledat dál."

Foto: Stanislav Honzík, © J.B.J. Film

A hlavním poselstvím Jana Žižky pro vás je, že je bojovník za svobodu?

"Ano. Věřím, že stojí za to bojovat za něco, v co věříte, pomáhat lidem a sejít se ve chvílích, kdy je to nutné. Nejen se dívat, ale něco udělat. A nemyslím tím boj ve smyslu někoho zastřelit nebo zabít. Mohlo by se to jen říct nahlas, nebo o tom něco napsat."