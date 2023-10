Festival dokumentů v Jihlavě otevře snímek Tady Havel, slyšíte mě?

Letošní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava otevře světová premiéra dokumentárního filmu Tady Havel, slyšíte mě?. Film zachycuje poslední tři roky života bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Podle režiséra snímku Petra Jančárka vzniklo při natáčení přes 200 hodin unikátních záběrů a výsledný dokument je až 68. střihačskou verzí. Záběry do filmu pořizoval Jančárek od roku 2009. "Mantinely, které určovaly co a jak budeme točit, se vytvářely postupně, hledali jsem způsob jak spolupracovat. Nakonec se to ustálilo na věci, na kterou jsem pyšný. Jsem prostě šťastný, že mi (Václav Havel) takovou důvěru dal, mohl jsem točit prakticky všechno, ale zda se bude, nebo nebude točit, určovaly ty osoby, se kterými v tu chvíli byl," řekl Jančárek. Záběry nepoužité v jeho dokumentu by podle něj mohly v budoucnu být přístupné badatelům v Knihovně Václava Havla.

Festival začne v Jihlavě 24. října, promítat se na něm bude i diskutovaný snímek Agnieszky Hollandové Hranice. Dramatický snímek, který pobouřil část polské politické scény, se věnuje osudům uprchlíků na polsko-běloruské hranici. Během festivalu budou moci diváci vidět 357 filmů v soutěžních i nesoutěžních sekcích.