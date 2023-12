Festival Made in Prague v Londýně zakončilo promítání filmu o Wintonovi

Galavečerem s promítáním filmu Jeden život o Nicholasi Wintonovi v Londýně skončil několikatýdenní 27. ročník multižánrového festivalu Made in Prague, který je přehlídkou české kultury. Představení v kině v londýnské čtvrti West End zorganizoval ještě před uvedením snímku do kin pořadatel festivalu České centrum Londýn.

Britský snímek Jeden život měl premiéru na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, do britských kin bude oficiálně uveden až v lednu příštího roku. Čeští diváci ho uvidí od února 2024. Životopisný film je ohlédnutím za konáním sira Nicholase, kterému se podařilo převézt 669 židovských dětí z okupovaného Československa do bezpečí Británie před vypuknutím druhé světové války. Wintona ve filmu ztvárnil herec Anthony Hopkins.

Ačkoliv Jeden život není z české produkce, bezprostředně se týká Česka a české historie, uvedl šéf Českého centra v LondýněPřemysl Pela. Promítání v kině Curzon Soho bylo podle něj vyprodáno do posledního místa. Akce a následné diskuse se kromě dvou scénáristů filmu účastní i Wintonův syn Nicholas Winton mladší. Festival Made in Prague, který představuje českou kulturu, se letos konal od 3. listopadu. Šlo zatím o největší ročník i v souvislosti s tím, že České centrum Londýn v letošním roce slaví 30 let působení na britské kulturní scéně.