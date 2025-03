Fiala: Cílem musí být spravedlivý mír, vede k němu jen vojenská podpora Ukrajiny

Cílem na Ukrajině musí být spravedlivý mír, který vydrží a nikdo ho nebude obcházet a zpochybňovat, řekl dnes v Praze před odletem na jednání hlav států a předsedů vlád k Ukrajině premiér Petr Fiala (ODS). K takovému míru povede jen vojenská podpora Ukrajiny, která zemi posílí v aktuálním konfliktu i do budoucna. V Londýně se podle Fialy dnes setkají země, které si uvědomují vážnost situace a chtějí něco udělat, aby Evropa byla dlouhodobě bezpečnější.

Nikdo podle Fialy nemá radost z toho, jak dopadlo v pátek jednání mezi americkým a ukrajinským prezidentem Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Schůzka skončila předčasně nevídanou roztržkou. Fiala doufá, že bude možné vztahy obou prezidentů a jejich zemí dostat do přijatelné roviny. Spojené státy jsou podle Fialy nadále spojencem a hrají důležitou roli. "Ale ukázalo to různé pohledy na řešení situace a mělo nás to probudit," prohlásil.

Co má toto probuzení pro Evropu znamenat, je podle Fialy jasné. "My Evropané musíme převzít větší odpovědnost za Evropu - za mír, bezpečnost Evropy, za to, abychom byli silnější a bráni vážně," uvedl. Dosavadní postup EU za tři roky ruské agrese byl silný díky jednotě v podpoře Ukrajiny. "Ta síla má v mezinárodní politice váhu a byla by škoda, kdyby o ni EU přišla," varoval. Kdyby se jednotu nepodařilo zachovat, není na co čekat a musí se domlouvat jen státy, které si vážnost situace uvědomují, míní.