Fiala: Evropská unie v Tiraně potvrdila perspektivu členství západního Balkánu

Evropská unie na summitu v albánské Tiraně potvrdila závazek perspektivy členství pro všechny státy západního Balkánu. Po vrcholné schůzce to řekl novinářům český premiér Petr Fiala (ODS). Týká se to Albánie, Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Severní Makedonie. Podle Fialy jde o úspěch českého předsednictví. Pro Českou republiku je západní Balkán dlouhodobou prioritou. „Jsme přesvědčeni, že stabilita těchto zemí je důležitá pro naši bezpečnost,“ řekl novinářům. „Považuji za úspěch, že se tento summit vůbec uskutečnil. Atmosféra byla velmi dobrá, což není vždycky samozřejmostí,“ dodal. České předsednictví podle něj v druhé polovině tohoto roku dosáhlo úspěchů v podobě odblokování zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií a rovněž přijetí závazku zrušení víz pro občany Kosova. Uspořádalo také řadu akcí na podporu usmíření mezi státy a národy západního Balkánu. „Je důležité, aby západobalkánské státy dál pokračovaly v implementaci reforem potřebných ke vstupu do EU, zvláště v otázkách svobody médií, obraně proti korupci, vytváření prostoru pro občanskou společnost,“ doplnil Fiala. Dalšími tématy summitu byly dopady války na Ukrajině, posilování bezpečnosti v regionu nebo nelegální migrace.