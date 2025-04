Fiala: Grónsko je součástí Dánska, mezinárodní právo tu musí platit

Grónsko je součástí Dánska a stejně jako v dalších případech je nutné zachovat mezinárodní právo, řekl v rozhovoru pro časopis Respekt premiér Petr Fiala (ODS) k úmyslu Spojených států získat nad ostrovem nadvládu. Fiala, stejně jako prezident Petr Pavel zmínil, že Američané mohou s Dánskem a Grónskem jednat jedině o rozšíření vojenské přítomnosti amerických sil v Grónsku. Americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašuje, že Spojené státy Grónsko získají. Jeho výroky o úmyslu získat nadvládu nad ostrovem vyvolaly rozhořčení a odmítavý postoj ze strany Dánska i Grónska, které je dánským autonomním územím.

Oblast se podle premiéra stává důležitější z hlediska otevírání nových arktických cest v důsledku proměny podnebí. "Nedokážu to úplně do detailu posoudit, ale asi ten strategický význam roste, zvlášť pro ty státy, které usilují víc prosazovat své zájmy v arktickém prostoru," uvedl Fiala. Připomněl, že v Grónsku jsou americké základny a Spojené státy mají na základě smluv možnost zvyšovat svoji vojenskou přítomnost. "Na to není potřeba žádné další změny. V této věci nicméně stojíme na straně našeho evropského spojence, což je Dánsko," řekl.