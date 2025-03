Fiala k jednání o Ukrajině: Na výsledky je třeba počkat, podmínkou je bezpečnost Evropy

Každý krok, který povede k dlouhodobému míru je třeba přivítat, nebo minimálně mu nebránit, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) k posunu v jednáních o příměří na Ukrajině. Na výsledek jednání je podle něj třeba počkat, základní podmínkou ale zůstává zajištění dlouhodobé bezpečnosti v Evropě. V rozhovoru pro server Blesk.cz tak reagoval na informace, podle nichž je Rusko připravené jednat s Američany o návrhu na příměří ve válce na Ukrajině už dnes. Do Moskvy podle agentury TASS přiletěla delegace amerických vyjednávačů, Spojené státy čekají na ruské vyjádření k jejich návrhu na uzavření okamžitého 30denního příměří. Ukrajina s návrhem souhlasila.

Nepřijatelné podle Fialy je, že by se Ukrajina musela do budoucna vzdát části svého území. To by podle premiéra vedlo k tomu, že kdokoli se rozhodne obsadit vojensky cizí území, bude tak moci učinit. "Že část území si vezme Rusko, to nemůžeme akceptovat," uvedl s odkazem na anexi Krymu v roce 2014, kdy část mezinárodní komunity neslyšela na argument, že Rusko bude nízkou odezvu chápat jako výzvu k další agresi. Před podobným scénářem varuje Fiala nyní. Podle premiéra se Rusko snaží posunovat sféru vlivu na Západ. Pokud chce kopírovat sféru vlivu někdejšího Sovětského svazu, pak se to týká i Česka, zdůraznil.