Fiala: Máme konkrétní výsledky v řešení nelegální migrace, příkladem je návrh nové návratové politiky

Pro Evropskou unii je podle nizozemského premiéra Dicka Schoofa důležité uzavírat dohody s třetími zeměmi o navracení migrantů. Čím více dohod bude uzavřeno, tím efektivnější bude migrační a azylový systém EU, uvedl Schoof na sociální síti X. Právě Nizozemci před začátkem summitu EU v Bruselu pořádali takzvanou migrační snídani, které se zúčastnili zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace. Podle českého premiéra Petra Fialy, který se jednání rovněž účastnil, je potřeba nově upravit definici bezpečných zemí, do kterých budou navraceni ti, kteří nemají v Evropě co dělat. "Dnes ráno jsme v Bruselu měli další schůzku skupiny zemí, které se snaží něco dělat s nelegální migrací. My se jenom nescházíme, abychom diskutovali, ale máme konkrétní výsledky. Takovým příkladem je návrh nové návratové politiky, která podle našeho názoru bude mnohem účinnější," uvedl na sociální síti X premiér Fiala. "Dnes jsme se domluvili na tom, že je potřeba ale jít dál a tím dalším krokem musí být úprava definice bezpečných zemí, do kterých můžeme vracet ty, kteří nemají co dělat v Evropě. Nemají tu prostě co dělat, ale my nemáme dost nástrojů, jak je dostat z Evropy pryč. A to musíme změnit," dodal.