Fiala ocenil 17 lidí medailí Karla Kramáře za přínos v oblasti bezpečnosti

Ředitel a zakladatel neziskové organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa, předseda spolku Team4Ukraine Jan Heřmánek nebo viceprezident Ukrajinsko-české obchodní komory Vladislav Bondarevský a dalších 14 lidí patří mezi skupinu, kterým premiér Petr Fiala (ODS) u příležitosti třetího výročí začátku války na Ukrajině udělil medaile Karla Kramáře. Laureáti si své ocenění získali za přínos pro národní a alianční bezpečnost. Medaili převzal také zakladatel neziskové organizace Koridor UA Matouš Bláha a předseda Evropského kongresu Ukrajinců Bohdan Rajčinec. V neveřejné části obdrželo ocenění 12 příslušníků ozbrojených sil ČR a pracovníků pro stát.

Fiala několik dní před výročím ruské agrese na Ukrajinu ocenil lidi, kteří podle něj významným způsobem přispěli k lepší bezpečnosti a k pomoci těm, kteří to potřebují. "Vidíme turbulentní situaci, kterou mezinárodní politika prochází v posledních dnech a která mnoho lidí znejišťuje. Vidíme také, co musí dělat Evropa. Vidíme, jakým zkouškám jsme vystaveni. A vidíme, že v těch zkouškách mnozí pochybují nebo selhávají. A o to je důležitější, a říkám to rád a s velkou hrdostí, že česká společnost v těch zkouškách, kterým jsme byli v poslední době vystaveni, obstála se ctí a máme být nač hrdí," uvedl Fiala.