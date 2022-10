Fiala: Rozpočet na příští rok je krizový a válečný, prioritou je obrana

Rozpočet na příští rok je rozpočet válečný a krizový. Zajistí bezpečnost i nutné investice a občanům zajistí nadstandardní pomoc. Je výsledkem "doslova krizového managementu". Před poslanci to řekl premiér Petr Fiala (ODS), když představoval návrh rozpočtu na příští rok. Navrhovaný schodek rozpočtu 295 miliard korun je podle něj vyšší, než by si přál. Ujistil však, že vláda nevzdala svůj cíl konsolidovat veřejné finance. Jednou z příčin tohoto schodku jsou podle něj rostoucí výdaje na důchody. Proti letošnímu plánu se zvyšují o 81 miliard korun. Pokud tomu situace bude přát, přijde vláda na jaře s plánem jak růst výdajů státu omezit, dodal. Vláda se v žádném případě nevzdává jednoho ze svých hlavních cílů, který slíbila voličům i Sněmovně. Je to snižování dluhu a celková konsolidace státních financí, popsal premiér. "Tyto plány jsme byli nuceni posunout a odložit kvůli důsledkům války na Ukrajině. Pokud se ale ekonomická rozpočtová situace v průběhu příštího jara bude vyvíjet alespoň trochu uspokojivě, přijdeme s akčním plánem, jak růst výdajů našeho státu razantně a zcela systematicky krotit," slíbil premiér. "Zdravý a nezadlužený efektivně fungující stát zůstává naším hlavním cílem," prohlásil.