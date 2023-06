Fiala: Rusko je na Ukrajině ochotné překročit všechny meze včetně lidskosti

Seznam válečných zločinů spáchaných na Ukrajině se podle premiéra Petra Fialy (ODS) rozrůstá a jejich krutost se stupňuje. Předseda vlády to řekl na konferenci Naše bezpečnost konané na Pražském hradě. Dodal, že ruský režim za poslední rok ukázal, že je v rámci své agrese na Ukrajině ochotný překročit veškeré meze včetně lidskosti. Fiala také varoval před scénářem zamrzlého konfliktu, který by znamenal vznik trvalé bezpečnostní nestability ve východní Evropě. Fiala označil za optimistické zprávy o ukrajinském postupu, ale nezdá se podle něj, že by válka skončila v nejbližší době. "Naopak nám hrozí scénář zamrzlého konfliktu, který by znamenal vytvoření centra trvalé bezpečnostní nestability ve východní Evropě," řekl. To podle něj znamená hrozbu, že se vyčerpají ukrajinské síly, možnosti podpory Ukrajiny a hlavně pozornost v západních zemích. Proto je tento scénář nutné odvrátit, což považuje za zásadní úkol západních vlád.