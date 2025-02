Fiala s Pavlem se dnes shodli na potřebném zvýšení výdajů na obranu

Premiér Petr Fiala (ODS) s prezidentem Petrem Pavlem se shodují na potřebném zvýšení výdajů na obranu. Po dnešní pravidelné schůzce na Pražském hradě to na síti X uvedl Fiala. Politici se podle něj zabývali domácími politickými tématy, ale také aktuální mezinárodní situací a bezpečnostními výzvami. Tématem bylo podle prezidentské kanceláře i rozpočtové určení daní (RUD).

"Shodujeme se na potřebném navýšení výdajů na obranu. Jsem přesvědčen, že naším cílem musí být minimálně tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) během několika dalších let," uvedl Fiala. V úterý premiér řekl, že realistické je zvyšování výdajů na obranu o 0,2 procenta HDP ročně, dosažení tří procent HDP je záležitostí několika let. "Považuji to za nutnou investici do naší bezpečnosti, ale i příležitost k posílení růstu české ekonomiky," doplnil dnes.