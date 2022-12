Fiala: Společná platforma EU a zemí Balkánu pro nákup energií by měla vést k snížení cen

Společná platforma Evropské unie a zemí západního Balkánu pro nákup plynu, stlačeného plynu a vodíku by měla vést v napjaté době ke snížení cen a zlepšení dostupnosti energií, řekl dnes novinářům v Praze před odletem na summit zemí Evropské unie a západního Balkánu v Albánii premiér Petr Fiala (ODS). Připomenul také to, že k snížení závislosti regionu na ruském plynu poskytla EU západnímu Balkánu energetický balíček za miliardu eur. Vedle spolupráce související s dopady ruské agrese na Ukrajině se budou jednání v Tiraně týkat i otázek migrace, terorismu a organizovaného zločinu. Podle Fialy je třeba v souvislosti s větším využíváním takzvané západobalkánské trasy posunout ostrahu schengenského prostoru více na jih, ještě před jeho hranice, a snižovat počty migrantů mířících do Evropy. Za významný prvek přitom Česko považuje urychlené sladění vízových politik zemí regionu s evropskou vízovou politikou.