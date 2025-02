Fiala: Trumpovy výroky o Ukrajině a Zelenském jsou chybné, je nutné je odmítnout

Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ve kterých označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za „diktátora bez voleb“, jenž odvedl hroznou práci, jsou podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) nesprávné. Předseda vlády v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že se pod taková slova nemůže podepsat, ba naopak, je potřeba je tvrdě odmítnout. Věří ale, že Spojené státy chtějí na Ukrajině dosáhnout trvalého míru, který nedovolí Rusku jen posílit a přezbrojit.

Trump ve středu v příspěvku na sociální síti Truth Social zkritizoval ukrajinského prezidenta za to, že v zemi odmítá uspořádat demokratické volby a že doopravdy má jen malou podporu Ukrajinců. Jediné, v čem byl podle Trumpa dobrý, bylo to, že se mu dařilo využívat bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. Na Ukrajině přitom od napadení Ruskem v únoru 2022 platí válečný stav, který pořádání voleb neumožňuje. Fiala uvedl, že slova americké hlavy státu jsou nesprávná. "Není to hodnocení situace, které bych mohl podepsat. Ukrajina je země, která je napadená a brání se nespravedlivé ruské agresi. V jejím čele stojí zvolený prezident, který se se svou vládou snaží dělat všechno pro to, aby ruské agresivní plány nebyly naplněny," řekl Fiala Deníku.cz.