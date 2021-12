Fiala už chystá kompetenční žalobu na prezidenta, uvedla Pekarová

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) už chystá kompetenční žalobu na prezidenta Miloše Zemana kvůli tomu, že nechce jmenovat Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí. V České televizi to uvedla předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová. Žaloba by podle ní mohla být podaná Ústavnímu soudu do Vánoc s žádostí o její zrychlené projednání. Předseda Pirátů Ivan Bartoš stále věří, že prezident jmenuje vládu jako celek, důvody pro odmítnutí Lipavského označil v CNN Prima News za "naprosto smyšlené". Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO a končící ministryně financí Aleny Schillerové je ale jedinou šancí ustavit kabinet bez Lipavského.

Sestavení kompetenční žaloby není podle Pekarové Adamové jednoduché. "Pan premiér Fiala na ní velmi intenzivně se svými spolupracovníky pracuje. Je připravována tak, aby mohla být velmi rychle podána," řekla.

Bartoš zopakoval, že Lipavský je jediným kandidátem koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN do čela ministerstva zahraničí. Lipavský podle něho reprezentuje program koalice.

Zeman zveřejnil své stanovisko k Lipavskému v pátek. Vyčítá mu nízkou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce (Česko,Slovensko, Polsko, Maďarsko).