Česko bude mít od pátku novou vládu. Moje první cesta povede na Slovensko, řekl Fiala

Česko bude mít od pátku novou vládu. Budoucí premiér Petr Fiala se dohodl s prezidentem Milošem Zemanem, že ji hlava státu jmenuje v podobě, jak ji Fiala navrhl. Tedy včetně ministra, ke kterému měl prezident výhrady. Politici to označili za velký úspěch nového premiéra. Ten Českému rozhlasu řekl, že se se Zemanem chce scházet pravidelně. A prozradil také, že si nedovede představit, že by jeho první cesta vedla jinam než na Slovensko.

Jan Lipavský | Foto: Česká pirátská strana, Flickr, CC BY-SA 2.0

Budoucí vládní koalice Spolu a Starostů s Piráty byla s prezidentem ve sporu kvůli jmenování Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí. Zeman původně tvrdil, že ho nejmenuje s poukazem na jeho údajnou nízkou kvalifikaci, postoj k Izraeli a visegrádské čtyřce a také Lipavského návrh, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly v Česku. Koalice proto hrozila kompetenční žalobou na prezidenta u Ústavního soudu.

„Jsem velice rád, že můžu oznámit, že vláda České republiky bude jmenována tak, jak jsem ji navrhl panu prezidentovi. Pan prezident si uvědomuje situaci, ve které jsou čeští občané, a rozhodl se proto k tomuto státnickému kroku jmenovat vládu podle mého návrhu, který velice oceňuji,“ uvedl po schůzce s prezidentem nový premiér Petr Fiala (ODS).

Zástupci budoucí vlády tak upustili od plánu na podání kompetenční žaloby. Výsledek jednání Fialy se Zemanem označili za velké vítězství nastupujícího premiéra.

Trošku překvapení, ale pozitivní

Vít Rakušan | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

„Nová vláda bude jmenována včetně všech ministrů, tak jak byli navrženi. Je dobře, že jsme si stáli za svým a je potřeba ocenit rozumný přístup všech aktérů. Teď budeme moci začít pracovat pro občany naší země,“ uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Oceňuji, že se prezident Zeman zachoval s respektem k Ústavě a jmenuje celou vládu včetně Jana Lipavského. Děkuji za odvedenou práci premiéra Petra Fialy a podporu všech koaličních partnerů,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Marian Jurečka | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Podobně reagoval i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: „Oceňuji Petra Fialu, že dodržel své slovo. Trvat na jmenování všech ministrů a neodcházet od jednacího stolu se vyplatilo.“

Pozitivně reagoval i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). „Musím pogratulovat panu premiérovi Fialovi, že se mu to povedlo. Je to pro mě trošku překvapení, ale pozitivní,“ uvedl. „Jsem velice rád, že našli shodu a nová vláda bude jmenována v pátek,“ dodal Babiš.

Chci vést s prezidentem pravidelný dialog

Petr Fiala v rozhovoru pro Český rozhlas přiznal, že dohodě s prezidentem předcházela složitá, místy i tvrdá diskuse. „Nebylo to vůbec snadné, diskuze byla místy tvrdá. Nakonec si ale pan prezident uvědomil to, co já. Spor před Ústavním soudem, spor dvou klíčových osob v politice - prezidenta a premiéra, není to, co by teď aktuálně České republice prospělo,“ prohlásil s odkazem na epidemiologickou situaci, rostoucí ceny energii, inflaci, zhoršování mezinárodního prostředí.

Ilustrační foto: Young Shanahan, Flickr, CC BY 2.0

Vláda se podle něj musí soustředit na aktuální politické problémy, ne řešit kompetenční spor mezi prezidentem a premiérem. „A já opravdu oceňuji, že pan prezident nakonec v této věci zaujal toto stanovisko, byť jeho výhrady k Janu Lipavskému trvají,“ dodal.

Fiala v rozhovoru pro Český rozhlas také uvedl, že jeho první zahraniční cesta by měla vést na Slovensko. „Vztahy mezi našimi zeměmi a naše společná historie jsou zavazující. Nedovedu si představit, že bych mířil jinam než k našim slovenským přátelům,“ řekl.

Nový premiér také řekl, že se plánuje pravidelně scházet s prezidentem Zemanem. Považuje to za klíčové. „To, že se chceme pravidelněji scházet, je od začátku moje přesvědčení, že to tak má být. Chci vést s prezidentem republiky pravidelný dialog. Protože si myslím, že není možné, aby se prezident s premiérem nebavili. Patří to k politické kultuře a o mně je známo, že chci diskutovat,“ dodal Fiala.

Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Zdůraznil, že pokud jde o zahraniční politiku, každý člen vlády bude respektovat koaliční smlouvu. „To znamená, že Jan Lipavský se bude řídit, pokud jde o zahraniční politiku, koaliční smlouvou. Kde jsou zrovna věci, které panu prezidentovi vadily, ošetřeny. Ať se to týká vztahu k Visegrádské čtyřce, nebo vztahu k Izraeli,“ přiblížil pro Český rozhlas.

O důvěru chce nová vláda požádat ve Sněmovně v polovině ledna, až bude mít hotové programové prohlášení. Fiala předpokládá, že to bude v týdnu kolem 12. ledna.