Rozhodnutí USA pozastavit financování zahraničí pomoci se dotkne i českých organizací. U Člověka v tísni je to čtvrtina rozpočtu

Rozhodnutí USA pozastavit financování zahraniční pomoci se dotkne i organizace jako je Člověk v tísni. Peníze od americké vlády představují asi čtvrtinu rozpočtu této organizace. Situace je podle Člověka v tísni nepřehledná a stále se vyvíjí. Organizace doufá v to, že na poskytování humanitární pomoci budou uděleny výjimky.

Americký prezident Donald Trump v den složení prezidentské přísahy nařídil na 90 dnů pozastavit poskytování zahraniční pomoci, dokud nebude posouzena její efektivita a soulad se zahraniční politikou USA. Člověk v tísni i další organizace obdržely v minulých dnech oznámení od amerického ministerstva zahraničí. V e-mailu je uvedeno, že organizace mají zastavit veškeré práce na programech, které pomáhají USA ze svého rozpočtu financovat.

Pánek: Z amerických peněz financujeme pomoc lidem v Sýrii a na Ukrajině

Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek pro Český rozhlas uvedl, že z amerických peněz se financuje třeba pomoc lidem v Sýrii nebo na Ukrajině. Právě na život zachraňující aktivity by měly Spojené státy posílat peníze i nadále. Pánek proto věří, že tuto pomoc nebude nutné omezovat. Problém by podle něj znamenalo, pokud by USA zastavily financování dlouhodobě.

Šimon Pánek | Foto: Daniela Honigmann, Radio Prague International

"Museli bychom postupně ty typy aktivit, na které už americké peníze nebudou, uzavřít. Neudělali bychom to okamžitě, a nějak drasticky, ale těžko můžeme realizovat dlouhodobě něco, na co nemáme financování."

Ředitel humanitární a rozvojové sekce Jan Mrkvička dodal, že Spojené státy nezastavily financování projektů, které po celém světě zajišťují potraviny, léky a další pomoc. A to podle Mrkvičky představuje 90 procent aktivit Člověka v tísni.

"My předpokládáme, že to může dopadnout také dobře, a nepřijdeme v zásadě o nic, ale je to otevřené, a ta situace je dost nepředvídatelná."

Mrkvička dodal, že pozastavené financování se dotkne třeba projektů zaměřených na ochranu svobody slova. Tedy organizací, které například pomáhají lidskoprávním aktivistům.

Člověk v tísni patří mezi největší české humanitární a neziskové organizace. Na svém webu uvádí, že v roce 2023 hospodařil s částkou zhruba 6,1 miliardy korun. Pomáhá ve více než 40 zemích.

Foto: Člověk v tísni

Peníze shání i spolek, který pomáhá ukrajinským ženám

Nové zdroje hledá i Ženský vzdělávací ústav Brno, který navazuje na historickou tradici spolku Vesna. Kvůli zastavení pomoci z USA přišel o peníze na započaté kurzy. Jak připomněla ředitelka spolku Barbora Antonová, kurzy jsou zaměřené na zlepšení pracovních podmínek žen z Ukrajiny, je v nich 175 lidí. Jde o pětiměsíční projekt za 800.000 korun, jsou v něm zaangažovány desítky lektorů.

Barbora Antonová | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

"Řečíme, jak to vyřešit, abychom nemuseli ty aktivity rušit, teď třeba jazykový kurz, který je rozběhnut, nehledě na ty účastnice toho kurzu, ale i třeba lektorky počítaly s tím, že dostanou nějakou odměnu."

Spolek s ukrajinskými ženami pracuje od začátku války. Dílky projektu jsou lépe připravené na český pracovní trh, mohou lépe využít své kvalifikace a vzdělání. Stává se totiž, že kvalifikované ženy s vekou erudicí pracují někde u pásu nebo jako uklízečky a mají jen málo příležitostí, aby se dostaly výš, popsala Antonová.

Součástí jsou kurzy češtiny, angličtiny, IT a komunikace. Další částí projektu je pak základní poradenství, které se týká problematiky vykořisťování na trhu práce či psychologické podpory. Spolek aktuálně dělá revizi projektu, hrozí ale, že některé aktivity bude muset škrtnout.