Fiala: Většinu rozpočtových opatření tvoří úspory, například omezení dotací

Tempo zadlužování České republiky je hrozivé a je dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. V úvodním projevu při představování vládního konsolidačního balíčku a důchodové reformy to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Většinu snížení schodků podle ministerského předsedy zajistí úspory, například omezení dotací. Pokud by vláda opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard, uvedl. Kabinet podle něj je a bude rozpočtově zodpovědný.

Vláda zruší 22 daňových výjimek. Omezení neinvestičních dotací přinese 46 miliard korun, omezení provozních a mzdových výdajů státu přes 20 miliard, řekl Fiala. Důchodová reforma pak podle něj stojí na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodů, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů.