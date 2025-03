Fiala: Vláda navrhne zákon pro rychlejší vyhošťování nelegálních cizinců

Česká vláda navrhne zákon, který přinese rychlejší možnost vyhošťování nelegálních uprchlíků, zpřísnění kontrolu pobytu žadatelů o azyl, rozšíření zdravotního prověřování, zrychlení soudních řízení nebo také snížení sociálních standardů pro žadatele o azyl. Cílem tohoto návrhu je odradit migranty od vstupu do České republiky. Na tiskové konferenci to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je hlavní páteří návrhu, který nyní připravují experti jeho resortu, zefektivnění řízení o vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. Pokud bude například cizince vyhoštěn ze země, nebude už moci nikdy v budoucnu žádat o azyl. Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Soudy by nově měly také povinnost zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je na místě uložit trest vyhoštění.