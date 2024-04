Filharmonie Brno plánuje otevřít koncertní cyklus ve Vídni

Filharmonie Brno chce častěji vystupovat ve Vídni. První koncert ze zamýšleného cyklu odehraje v neděli, zazní například Rapsodie v modrém George Gershwina, od jejíž premiéry letos uplynulo 100 let. „Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout. Patříme k nejlepším tuzemským orchestrům a ve vysoké kvalitě tak můžeme rozšířit tu obrovskou škálu koncertů, která se tam prakticky každý den nabízí,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Na koncert do vídeňského do Konzerthausu zve filharmonie i posluchače z Česka, připravila pro ně autobus. Zájezd pro ně může být zajímavý i tím, že brněnské filharmoniky uslyší v sále s výbornou akustikou, jaký v Brně zatím chybí. Filharmonie Brno se pak do Vídně vrátí ještě v prosinci, kdy vstoupí v Musikvereinu. Na příští rok orchestr chystá do rakouské metropole i další koncerty.