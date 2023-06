Firma OKD loni dosáhla zisku přes 5 miliard korun, meziročně byl víc než dvacetkrát vyšší

Státní těžební společnost OKD loni dosáhla čistého zisku ve výši asi 5 miliard a 100 milionů korun. Oproti roku 2021 je to víc než dvacetinásobný nárůst, zisk je zároveň nejvyšší od roku 2011. Informovala o tom mluvčí společnosti Barbora Černá-Dvořáková. Důvodem vysokých tržeb je růst ceny uhlí v důsledku války na Ukrajině a energetické krize v Evropě. Firma by měla státu vyplatit dividendu skoro 2 miliardy korun. OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Aktuálně horníci těží už jen v dole ČSM, těžba by tam měla skončit v roce 2025.