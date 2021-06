Fotbalisty čeká na ME favorizované Nizozemsko

Čeští fotbalisté dnes vstoupí na mistrovství Evropy do vyřazovací části turnaje. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého změří v osmifinále v Budapešti síly s Nizozemskem a budou usilovat o první vítězství v play off závěrečného turnaje od roku 2004. Favoritem utkání je výběr "Tulipánů", který vyhrál všechny tři zápasy ve skupině a zatím vstřelil na šampionátu nejvíc branek. Nejistý je start zraněného záložníka Vladimíra Daridy, jenž chyběl na předzápasovém tréninku. Český tým doufá v podporu tisícovek fanoušků, kteří se do maďarské metropole chystají. Postupující celek narazí ve čtvrtfinále 3. července v Baku na fotbalisty Dánska.