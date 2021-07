Fotografka Marie Tomanová vystavuje na prestižním festivalu v Arles

Fotografka Marie Tomanová se představila na zahajovacím týdnu prestižního fotografického festivalu Rencontres photographiques dArles v jižní Francii. Vystavuje svůj projekt It Was Once My Universe, který byl v rámci festivalu nominován na cenu pro mladé fotografické talenty Prix découverte Louis Roederer. Jedenáct nominovaných fotografů z celého světa vybrala z několika set zaslaných projektů francouzská kurátorka Sonia Vossová a jejich práce jsou až do konce srpna vystaveny v gotickém kostele Église des frčres pręcheurs v historickém centru antického Arles.

Ačkoli hlavní cenu neobdržela, její účast v soutěžní přehlídce je podle ředitele opavského Institutu tvůrčí fotografie a pravidelného návštěvníka festivalu profesora Vladimíra Birguse velký úspěch, protože současná česká tvorba na festivalu dlouhodobě chybí.

Prestižní Le Monde publikoval 4 z 11 projektů, mezi nimi i Tomanovou

Tomanová zaujala francouzská média včetně prestižního deníku Le Monde, který publikoval čtyři z jedenácti vystavených projektů a mezi ně zařadil i sérii Tomanové It Was Once My Universe. Kurátorka Vossová označila při komentované prohlídce práci Tomanové za dojemný dokument o dlouho očekávaném návratu a pocitu odcizení od domova.

V rámci festivalu Tomanová také představila svou druhou knihu nazvanou New York, New York a vydanou německým nakladatelstvím Hatje Cantz. Vizuálně silná publikace obsahuje téměř 200 portrétů mladých Newyorčanů, se kterými se Tomanová setkala a spřátelila v americké metropoli, kde žije.