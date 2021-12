Frekvence 1: Zeman doporučil Lipavskému odstoupit z kandidatury na ministra

Prezident Miloš Zeman na jednání v Lánech doporučil Janu Lipavskému (Piráti), aby odstoupil z kandidatury na ministra zahraničí v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Uvedlo to rádio Frekvence 1 s odkazem na dva zdroje obeznámené s jednáním.

"Takovou informaci nemáme, proto se v tuto chvíli nemám k čemu vyjádřit," napsal ČTK mluvčí ODS Václav Smolka na žádost o komentář designovaného premiéra Petra Fialy (ODS). Informaci Frekvence 1 nechtěl komentovat ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Lidovecký předseda a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v České televizi řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.

Zeman v polovině listopadu řekl televizi Nova, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády. Spekulovalo se o tom, že tím, ke komu je prezident kritický, je právě Lipavský. Bývalý pirátský poslanec se dnes na opakované otázky novinářů k záležitosti konkrétně nevyjádřil. Po jednání připustil rozdílné názory na některé záležitosti. Se Zemanem probíral priority v zahraniční politice, debatu označil za věcnou a korektní. Obecně hovořili i o postupu při jmenování vlády, řekl Lipavský novinářům.

Lipavský nechtěl na dnešním briefingu rozebírat do detailů, kde se názorově se Zemanem rozcházeli. "Jsou oblasti, kde jsme debatovali. O otázce Izraele, o V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Představil jsem velmi konkrétní kroky, které se vážou k české zahraniční politice, k tomu, co by česká zahraniční politika mohla dělat v těchto vztazích," řekl. Věří, že rozdílnost názorů není důvodem pro nejmenování vlády. Lipavský uvedl, že Izrael vnímá jako důležitého partnera pro Česko. Prezident dlouhodobě volá po přesunutí velvyslanectví do Jeruzaléma. Vláda k takovému kroku dosud nepřistoupila. Lipavský vyjádřil svůj dlouhodobý postoj, že takovou věc je potřeba náležitě zvážit.