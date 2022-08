Hasiči se blíží k likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, původně měla být dřív

Hasiči se blíží k likvidaci požáru v Českém Švýcarsku. Předpoklad byl, že nastane už v pátek, ale komplikací je horko a nedostatek dešťů. Novinářům ve Hřensku to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Termín likvidace se posunul a zatím podle ředitele není jasné, kdy bude vyhlášena. Po jejím vyhlášení se však budou moct vrátit domů obyvatelé z evakuovaného Hřenska a jeho dalších částí Mezné a Mezní Louky. Návrat turistů bude na diskuzi mezi národním parkem, ministerstvem životního prostředí a obcemi v okolí. "Je třeba připravovat převzetí území ze strany národního parku České Švýcarsko a v tuto chvíli jsme ve fázi, že máme rozděleno místo zásahu na čtyři sektory. V tuto chvíli je jeden sektor připraven k předání," řekl Vlček. Hasiči zmenšili zasaženou plochu z 1060 hektarů na 398 hektarů. Poté, co zásah ukončí, budou muset na místě záchranné složky dál asistovat. Podle Vlčka se bude do budoucna diskutovat zejména podoba bezzásahových zón z pohledu požární ochrany.